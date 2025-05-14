Бывший мэр Петропавловска Иваненко лишился кисти на исправительных работах

Иваненко был осужден в 2020 году за получение взятки в размере двух миллионов рублей, за что он был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Позднее в отношении него выдвинули дополнительные обвинения, увеличив срок наказания до восьми лет и шести месяцев. Отсидев пять лет, он добился замены оставшейся части наказания на принудительные работы.