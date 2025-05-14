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Бывший мэр Петропавловска Иваненко лишился кисти на исправительных работах

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко серьезно пострадал в исправительном центре, где он отбывает наказание после смягчения приговора. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко серьезно пострадал в исправительном центре, где он отбывает наказание после смягчения приговора. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По информации ведомства, 48-летний осужденный лишился кисти руки из-за несчастного случая при работе с техникой.

— Мужчина, находясь на работах, запрыгнул на движущийся погрузчик и, не удержавшись, упал, его рука попала под колеса транспортного средства. Он получил травму в виде размозжения правого предплечья и кисти, — рассказали в пресс-службе.

В связи с инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в учреждении, добавили в пресс-службе. Следственные органы также выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы установить, были ли нарушения со стороны администрации центра или ответственных за организацию производственной деятельности, говорится на портале региональной прокуратуры.

Иваненко был осужден в 2020 году за получение взятки в размере двух миллионов рублей, за что он был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Позднее в отношении него выдвинули дополнительные обвинения, увеличив срок наказания до восьми лет и шести месяцев. Отсидев пять лет, он добился замены оставшейся части наказания на принудительные работы.

В феврале в колонии Алтайского края умер самый пожилой заключенный России Александр Анискин.