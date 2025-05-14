В Екатеринбурге заплатят 80 тысяч девочке, на которую рухнул дорожный знак

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 9 июля 2024 года, когда девочка проходила мимо здания Главпочтамта на проспекте Ленина в уральской столице. На ребенка рухнул дорожный знак, который был наклонен и не зафиксирован.