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Мигранты-нелегалы из Таджикистана устроили поножовщину в Янино-1

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Двух мигрантов-нелегалов из Таджикистана задержали после нападения на соотечественников в поселке Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел поздним вечером 12 мая у дома 10 на улице Голландской. По данным полиции, в результате внезапной ссоры двое молодых мужчин напали с ножом на троих соотечественников в возрасте от 18 до 26 лет.

— Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, — уточняется в пресс-службы полиции.

Оперативникам удалось быстро установить личности нападавших — ими оказались 20- и 21-летние приезжие, трудившиеся на стройке без документов. Один из них заявил, что конфликт начался из-за «косого взгляда». Против них возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.