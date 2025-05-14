Мигранты-нелегалы из Таджикистана устроили поножовщину в Янино-1

Оперативникам удалось быстро установить личности нападавших — ими оказались 20- и 21-летние приезжие, трудившиеся на стройке без документов. Один из них заявил, что конфликт начался из-за «косого взгляда». Против них возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.