В ДНР 10 украинских бойцов сдались в российский плен

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения ликвидировали танк ВСУ на территории ДНР. Его экипаж, а также около 10 украинских военнослужащих были взяты в плен. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий штурмовые подразделения ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и еще один танк ВСУ.