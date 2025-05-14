В ДНР 10 украинских бойцов сдались в российский плен

На юге ДНР в плен сдались 10 солдат ВСУ.
В ДНР 10 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным на южнодонецком направлении. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.
«На южнодонецком направлении 10 солдат 23-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен…» — пишет ТАСС. Агентство также опубликовало видеозапись произошедшего.
Во время штурмовых операций на опорных пунктах украинские военнослужащие прекратили сопротивление и сдали оружие. Российские военные оказали пленным необходимую помощь, помогли выбраться из окопов и укрыться в безопасном месте в лесополосе.
По словам солдата ВСУ Евгения Щербина, российские военные спасли жизнь сдавшимся в плен украинским бойцам. «Ваши бойцы спасли нас от гибели. Выражаю свою благодарность за гуманность по отношению ко мне и сослуживцам», — сказал пленный.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения ликвидировали танк ВСУ на территории ДНР. Его экипаж, а также около 10 украинских военнослужащих были взяты в плен. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий штурмовые подразделения ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и еще один танк ВСУ.