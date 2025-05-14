Суд приговорил депутата новосибирского Заксобрания к 3,5 годам условно

Иван Сидоренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 700 000 рублей.