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Суд приговорил депутата новосибирского Заксобрания к 3,5 годам условно

Депутат Иван Сидоренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Источник: Om1 Новосибирск

14 мая 2025 года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении депутата Законодательного собрания Ивана Сидоренко.

Иван Сидоренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 700 000 рублей.

Мера пресечения в отношении Ивана Сидоренко изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Он освобождён из-под домашнего ареста.

Приговор не вступил в законную силу.