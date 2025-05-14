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В Самаре оштрафовали замглавы территориальной налоговой инспекции № 22

Прокуратура Советского района областной столицы нашла нарушения в работе заместителя руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы региона № 22.

Прокуратура Советского района областной столицы нашла нарушения в работе заместителя руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы региона № 22.

Как стало известно, ведомство выяснило, что в инспекцию в электронном виде было послано обращение по вопросу о страховых взносах. Замглавы службы ответил не на все вопросы, поставленные жителем. В итоге гражданин обратился с жалобой в прокуратуру.

После проведенной проверки, провинившийся сотрудник был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».