«Косой» взгляд стал причиной поножовщины в Петербурге у мигрантов-нелегалов

Поступило сообщение о троих раненных мужчинах на улице Голландская, 10 в поселке Янино. Было установлено, что по этому адресу два неизвестных в ходе внезапной ссоры нанесли ножевые ранения троим гражданам Таджикистана. Уточняется, что им от 18 до 26 лет. После нападения злоумышленники скрылись.