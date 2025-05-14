«Косой» взгляд стал причиной поножовщины в Петербурге у мигрантов-нелегалов

Поступило сообщение о троих раненных мужчинах на улице Голландская, 10 в поселке Янино. Было установлено, что по этому адресу два неизвестных в ходе внезапной ссоры нанесли ножевые ранения троим гражданам Таджикистана. Уточняется, что им от 18 до 26 лет. После нападения злоумышленники скрылись.
Пострадавших госпитализировали. У одного из них состояние оценивается как тяжелое.
Сотрудники угрозыска оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались соотечественники потерпевших, которым 20 и 21 год. Выяснилось, что они оба находятся в России нелегально, неофициально работая на стройке.
По словам одного из задержанных, причиной конфликта, переросшего в поножовщину, стал «косой» взгляд и замечание со стороны проходящего мимо соотечественника. На данный момент возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «МК в Питере» сообщал, что в Колпино на улице Веры Слуцкой во время пьянки супруга ударила мужа ножом в область плеча и сердца, после чего они оба выпали из окна. Мужчине диагностировали ножевое ранение в грудь и плечо.