Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Уфы напугал упавший с неба загадочный метеорит

Астроном рассказала, что за небесное тело упало в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

На ночном небе над уфимским поселком Осоргино пролетел неопознанный летающий объект и сгорел в атмосфере. Кадры с загадочным космическим телом разлетелись по социальным сетям. Оказалось, что НЛО оказался метеор. Такое мнение в интервью «Башинформу» высказала астроном Тамара Денисова.

По ее словам, наблюдаемый объект мог быть частью метеорного потока Эта-Акварид, активность которого продолжается до 28 мая. Однако эксперт отметила, что без точных данных о траектории полёта сделать однозначные выводы затруднительно.

Как ранее сообщалось, метеорный поток Эта-Аквариды активен с 19 апреля по 28 мая. В период максимальной интенсивности можно наблюдать до 70 метеоров в час, что делает этот поток одним из наиболее заметных астрономических явлений весеннего неба.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.