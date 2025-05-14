Жителей Уфы напугал упавший с неба загадочный метеорит

На ночном небе над уфимским поселком Осоргино пролетел неопознанный летающий объект и сгорел в атмосфере. Кадры с загадочным космическим телом разлетелись по социальным сетям. Оказалось, что НЛО оказался метеор. Такое мнение в интервью «Башинформу» высказала астроном Тамара Денисова.
По ее словам, наблюдаемый объект мог быть частью метеорного потока Эта-Акварид, активность которого продолжается до 28 мая. Однако эксперт отметила, что без точных данных о траектории полёта сделать однозначные выводы затруднительно.
Как ранее сообщалось, метеорный поток Эта-Аквариды активен с 19 апреля по 28 мая. В период максимальной интенсивности можно наблюдать до 70 метеоров в час, что делает этот поток одним из наиболее заметных астрономических явлений весеннего неба.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.