Жителей Уфы напугал упавший с неба загадочный метеорит

Как ранее сообщалось, метеорный поток Эта-Аквариды активен с 19 апреля по 28 мая. В период максимальной интенсивности можно наблюдать до 70 метеоров в час, что делает этот поток одним из наиболее заметных астрономических явлений весеннего неба.