В Самаре умер основатель легендарной фирмы «У Палыча» Андрей Сульдин

Стало известно, что скончался основатель легендарной марки «У Палыча» Андрей Павлович Сульдин. Об этом рассказала журналистка Мария Рудой.
Жители Самары более 30 лет наслаждались продукцией этой фирмы. Особенно ценились у горожан торты.
Андрей Павлович начал ресторанный бизнес в 1991 году. Тогда это было маленькое кафе, а потом открылся и ресторан.
Однако, в последние годы Андрей Павлович отошел от дел и уже не был хозяином «Палыча».
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родственникам и близким ушедшего.
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