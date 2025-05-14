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В Хорезме на дом упал астероид? Власти выясняют, что произошло на самом деле

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). На днях в социальных сетях завирусилось видео разрушенного дома в Хорезмской области. Его владелец утверждал, что на здание упал астероид, якобы вызвав взрыв и частичное разрушение конструкции. Пользователи активно делились роликом, в который даже были вставлены кадры «падающего с неба» объекта с эффектным взрывом. Однако всё это больше напоминало не документальное свидетельство, а банальный видеомонтаж.

Источник: Vaib.Uz

Паника и догадки вынудили власти оперативно отреагировать. Ситуацию прокомментировали в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области.

По официальной информации, инцидент произошёл 12 мая в 03:39 ночи в махалле «Юксалиш» Багатского района. В доме № 4 по улице «Обод Ватан» частично обрушилась крыша прихожей — повреждения составили около 10 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

После появления слухов о якобы упавшем астероиде, на место были направлены специалисты МЧС и МВД, включая сотрудников специализированных лабораторий. В ходе детального обследования на месте не было обнаружено никаких следов космических тел, обломков или признаков взрывоопасных устройств.

Зато в доме были обнаружены две ёмкости с пропаном, что может объяснить характер повреждений. Однако окончательные выводы пока не сделаны — по факту происшествия ведутся доследственные мероприятия, и назначена экспертиза. Только после получения её заключения можно будет точно установить причины обрушения.

В общем, ждём официальных итогов расследования от МЧС — будет интересно узнать, что же на самом деле произошло в ту ночь.