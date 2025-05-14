В Хорезме на дом упал астероид? Власти выясняют, что произошло на самом деле

Паника и догадки вынудили власти оперативно отреагировать. Ситуацию прокомментировали в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области.
По официальной информации, инцидент произошёл 12 мая в 03:39 ночи в махалле «Юксалиш» Багатского района. В доме № 4 по улице «Обод Ватан» частично обрушилась крыша прихожей — повреждения составили около 10 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Зато в доме были обнаружены две ёмкости с пропаном, что может объяснить характер повреждений. Однако окончательные выводы пока не сделаны — по факту происшествия ведутся доследственные мероприятия, и назначена экспертиза. Только после получения её заключения можно будет точно установить причины обрушения.
В общем, ждём официальных итогов расследования от МЧС — будет интересно узнать, что же на самом деле произошло в ту ночь.