В Хорезме на дом упал астероид? Власти выясняют, что произошло на самом деле

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). На днях в социальных сетях завирусилось видео разрушенного дома в Хорезмской области. Его владелец утверждал, что на здание упал астероид, якобы вызвав взрыв и частичное разрушение конструкции. Пользователи активно делились роликом, в который даже были вставлены кадры «падающего с неба» объекта с эффектным взрывом. Однако всё это больше напоминало не документальное свидетельство, а банальный видеомонтаж.