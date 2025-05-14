СК завел дело после обрушения фасада дома-памятника в центре Волгограда

В Волгограде рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва» обрушилась часть фасада дома № 28 по улице Советской. Этот дом является объектом культурного наследия. Куски лепнины и элементы декоративной колонны упали на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших, но этот инцидент привлек внимание СК. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.
Уже более десяти лет Фонд капитального ремонта Волгоградской области не справляется с ремонтом этого дома-памятника, позволяя ему постепенно разрушаться. Беспечность и, возможно, халатность привели к очередному обрушению, ставшему поводом для разбирательств.
Председатель Следственного комитета России лично взял ситуацию под контроль, поручив руководителю СУ СК России по Волгоградской области возбудить дело и доложить о результатах расследования.