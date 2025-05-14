В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка

В феврале в банке в городе Снежинске проходили следственные действия и оперативные мероприятия региональных УФСБ и СКР в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств, направленных на поддержку многодетных семей для погашения ипотечных займов, с ущербом свыше 1 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца Алексея Копейкина, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка “Снежинский”, принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Копейкин пробудет под стражей до 6 июля.