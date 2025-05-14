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В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая — РИА Новости. Суд в Челябинске арестовал начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский» Алексея Копейкина по делу о хищении бюджетных средств в размере более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Источник: © РИА Новости

В феврале в банке в городе Снежинске проходили следственные действия и оперативные мероприятия региональных УФСБ и СКР в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных денежных средств, направленных на поддержку многодетных семей для погашения ипотечных займов, с ущербом свыше 1 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца Алексея Копейкина, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка “Снежинский”, принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Копейкин пробудет под стражей до 6 июля.