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На вокзале в Воронеже преподаватель напал на полицейского

На дебошира, избившего воронежского полицейского, завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

За нападение на полицейского ответит преподаватель одного из воронежских вузов. Инцидент произошел у вокзала Воронеж-1. Мужчина вел себя неадекватно, очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранители пытались усмирить дебошира, в ответ он несколько раз ударил в грудь полицейского.

В итоге на фигуранта завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.