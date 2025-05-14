На вокзале в Воронеже преподаватель напал на полицейского

За нападение на полицейского ответит преподаватель одного из воронежских вузов. Инцидент произошел у вокзала Воронеж-1. Мужчина вел себя неадекватно, очевидцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранители пытались усмирить дебошира, в ответ он несколько раз ударил в грудь полицейского.