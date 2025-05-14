Жителям Башкирии объяснили, как выделить доли в жилье, купленном с маткапиталом

В случаях, когда жилье находится в ипотеке, процедура распределения долей возможна только после полного погашения кредитных обязательств и снятия обременения с недвижимости. При этом важно учитывать, что доли должны быть выделены не только ребенку, в связи с рождением которого был получен маткапитал, но и всем последующим детям, появившимся на свет до окончательного расчета с банком.