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Жителям Башкирии объяснили, как выделить доли в жилье, купленном с маткапиталом

Особенности оформления детских долей в жилье, приобретенном за счет маткапитала, разъяснил Росреестр Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Более 4,4 тысячи семей Башкирии смогли улучшить свои жилищные условия благодаря использованию средств материнского капитала. В республиканском Росреестре обратили внимание на важные нюансы распределения долей в такой недвижимости и предупредили о возможных последствиях несоблюдения законодательных требований.

Согласно действующим нормам, собственность, приобретенная с привлечением маткапитала, должна быть разделена между всеми членами семьи в течение полугода после совершения сделки. Для этого предусмотрено несколько вариантов: оформление нотариально заверенного договора дарения либо составление стандартного договора купли-продажи (последний вариант допустим только при передаче долей совершеннолетним членам семьи).

В случаях, когда жилье находится в ипотеке, процедура распределения долей возможна только после полного погашения кредитных обязательств и снятия обременения с недвижимости. При этом важно учитывать, что доли должны быть выделены не только ребенку, в связи с рождением которого был получен маткапитал, но и всем последующим детям, появившимся на свет до окончательного расчета с банком.

Невыполнение данных требований может повлечь серьезные последствия: государство вправе истребовать возврата средств материнского капитала, а родителей могут привлечь к ответственности за мошеннические действия с последующим судебным преследованием.

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