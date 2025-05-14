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Следственный комитет: в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов

В Мозыре восемь скинхедов, большинство несовершеннолетние, ждут суда.

Источник: Комсомольская правда

Год понадобился следователям управления Следственного комитета по Гомельской области, чтобы установить все обстоятельства преступной деятельности нацистской ячейки скинхедов в Мозыре, сообщает Следственный комитет. По этому делу проведено свыше тысячи следственных действий, изучены гигантские объемы цифровой информации.

Фигуранты, а на данный момент выявлены восемь человек из которых семь несовершеннолетних, создали телеграм-каналы и пропагандировали идеи фашизма, разрабатывали «карательные акции», совершали нападения на людей по мотивам национальной и иной социальной вражды, снимали экстремистский контент.

В свою очередь Генпрокуратура сообщает, что шесть несовершеннолетних с ноября 2023 года по февраль 2024 года объединились в сплоченную идеологией нацизма группу под названием «ДУХ РУСИ». При этом еще двое вместе с другими неустановленными лицами в этот же период объединились в группу под названием «Организация “Перт”.

Эти организации, решением КГБ Беларуси, признаны экстремистскими формированиями, деятельность которых запрещена.

Прокуратура Гомельской области направила в суд это уголовное дело.

Кстати, Министерство информации сообщило, что предупреждение вынесено учредителю белорусского «Первого музыкального канала» (здесь подробнее).

Мы писали, что таможня Беларуси изъяла более 2000 сим-карт стран ЕС для мошеннических схем (все подробности здесь).

Кроме того, милиция сказала белорусам о штрафах до 630 рублей за выгул собак возле подъезда (здесь все подробности).