Следственный комитет: в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов

В свою очередь Генпрокуратура сообщает, что шесть несовершеннолетних с ноября 2023 года по февраль 2024 года объединились в сплоченную идеологией нацизма группу под названием «ДУХ РУСИ». При этом еще двое вместе с другими неустановленными лицами в этот же период объединились в группу под названием «Организация “Перт”.