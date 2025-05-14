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В Омске продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетней

Женщина уже не первый раз была поймана за аналогичное нарушение.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского округа Омска направила в суд уголовное дело против 48-летней продавщицы. Женщина уже второй раз была поймана на продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемая, работая продавцом в продуктовом магазине, уже будучи привлеченной к административной ответственности за аналогичное нарушение, продала несколько бутылок пивного напитка 16-летней девушке.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. В случае признания виновной, продавщице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.