В Омске продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетней

Прокуратура Октябрьского округа Омска направила в суд уголовное дело против 48-летней продавщицы. Женщина уже второй раз была поймана на продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.
По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемая, работая продавцом в продуктовом магазине, уже будучи привлеченной к административной ответственности за аналогичное нарушение, продала несколько бутылок пивного напитка 16-летней девушке.
Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. В случае признания виновной, продавщице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.