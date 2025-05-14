В Омске продавщица предстанет перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетней

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. В случае признания виновной, продавщице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.