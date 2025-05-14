В Белоруссии задержали группу скинхедов

Экстремистское формирование было причастно к совершению ряда нападений на граждан в Мозыре по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. «Проведено свыше тысячи следственных и иных процессуальных действий, изучены гигантские объемы цифровой информации, установлено восемь фигурантов, в том числе семь несовершеннолетних», — отмечается в публикации.