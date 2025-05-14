В Ташкенте мужчина домогался несовершеннолетних девочек, показывая свой половой орган

«К счастью, в нашей махалле есть камеры наблюдения, на одну из которых попали действия этого неадекватного человека. О произошедшем, мы написали в общей группе нашей махалли, после чего одна из соседок рассказала, что этот же человек, показывал половые органы и другим девочкам дошкольного возраста, которые играли на детской площадке в соседнем доме. Она стала на него кричать, после чего он убежал», — добавила она.