Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте мужчина домогался несовершеннолетних девочек, показывая свой половой орган

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). Очередной тревожный инцидент, связанный с домогательствами к несовершеннолетним, произошёл в Ташкенте. 13 мая в Учтепинском районе неизвестный мужчина, прогуливаясь по одному из кварталов, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних, предлагая вступить в интимные отношения и демонстрируя свой половой орган (Видео здесь). Об этом сообщил проект против насилия «Немолчи.уз».

Источник: Vaib.Uz

О произошедшем рассказала мама одной из девочек.

«Вчера, примерно в 3 часа дня, моя несовершеннолетняя дочь (12 лет) гуляла на улице с подругой. В это время мимо них несколько раз прошел мужчина. Делая вид, что говорит по телефону, он посматривал на них, а подойдя ближе предлагал непристойные вещи. При этом он всë время он держал одну руку в штанах», — рассказала она.

Видя, что девочки никак не реагируют на него, мужчина повернулся к ним, спустил штаны и показал половой орган. Девочки испугались и сразу убежали.

«К счастью, в нашей махалле есть камеры наблюдения, на одну из которых попали действия этого неадекватного человека. О произошедшем, мы написали в общей группе нашей махалли, после чего одна из соседок рассказала, что этот же человек, показывал половые органы и другим девочкам дошкольного возраста, которые играли на детской площадке в соседнем доме. Она стала на него кричать, после чего он убежал», — добавила она.

Женщина отметила, что уже подала заявление участковому. В настоящее время ведется работа по установлению личности извращенца. Будем надеяться, что мужчину в скором времени найдут и привлекут к ответственности.