В Ташкенте мужчина домогался несовершеннолетних девочек, показывая свой половой орган

О произошедшем рассказала мама одной из девочек.
«Вчера, примерно в 3 часа дня, моя несовершеннолетняя дочь (12 лет) гуляла на улице с подругой. В это время мимо них несколько раз прошел мужчина. Делая вид, что говорит по телефону, он посматривал на них, а подойдя ближе предлагал непристойные вещи. При этом он всë время он держал одну руку в штанах», — рассказала она.
Видя, что девочки никак не реагируют на него, мужчина повернулся к ним, спустил штаны и показал половой орган. Девочки испугались и сразу убежали.
«К счастью, в нашей махалле есть камеры наблюдения, на одну из которых попали действия этого неадекватного человека. О произошедшем, мы написали в общей группе нашей махалли, после чего одна из соседок рассказала, что этот же человек, показывал половые органы и другим девочкам дошкольного возраста, которые играли на детской площадке в соседнем доме. Она стала на него кричать, после чего он убежал», — добавила она.
Женщина отметила, что уже подала заявление участковому. В настоящее время ведется работа по установлению личности извращенца. Будем надеяться, что мужчину в скором времени найдут и привлекут к ответственности.