Силовики вычислили подозреваемого в троллинге школ и мэрии Волжского

— Установлено, что с сентября по ноябрь 2023 года подозреваемый направил по электронной почте 9 писем, содержащих угрозы террористического характера, в адрес администрации городского округа — г. Волжский, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», а также школ № 14 и № 17 в городе Волжском. Кроме того, мужчина указывал контакты и установочные данные третьих лиц, от имени которых, якобы, направлены электронные письма, — сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФСБ.
Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении волжанина возбуждено 9 уголовных дел по ч. 2 ст. 207 УК России — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Задержанный уже признал свою вину и причастность к совершению преступлений.
В настоящее время следствие проводится сбор доказательств вины задержанного. Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению иных лиц, причастных к ее организации.