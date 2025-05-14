Силовики вычислили подозреваемого в троллинге школ и мэрии Волжского

— Установлено, что с сентября по ноябрь 2023 года подозреваемый направил по электронной почте 9 писем, содержащих угрозы террористического характера, в адрес администрации городского округа — г. Волжский, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», а также школ № 14 и № 17 в городе Волжском. Кроме того, мужчина указывал контакты и установочные данные третьих лиц, от имени которых, якобы, направлены электронные письма, — сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФСБ.