В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие

Установлено, что 27-летний местный житель ночью, вооружившись обломком бордюра, сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.
Молодой человек решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей. Подозрительный шум услышали прохожие и вызвали полицию.
«Оперативники задержали подозреваемого, который чистосердечно признался, что два “трофея” уже успел продать первому встречному. Остальные два изъяли полицейские — теперь они вернутся в тир», — сообщили в полиции.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.