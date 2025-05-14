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В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель ответит за кражу страйкбольных автоматов, которые он украл в уличном тире и продал случайному прохожему. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что 27-летний местный житель ночью, вооружившись обломком бордюра, сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.

Молодой человек решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей. Подозрительный шум услышали прохожие и вызвали полицию.

«Оперативники задержали подозреваемого, который чистосердечно признался, что два “трофея” уже успел продать первому встречному. Остальные два изъяли полицейские — теперь они вернутся в тир», — сообщили в полиции.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.