В Лиде легковушка сбила мужчину на электросамокате

Вечером 13 мая водитель легковушки Opel (1988 года рождения) ехал в крайней левой полосе по ул. 8-го Марта со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. Советской. В определенный момент водитель совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина (1972 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Лидской ЦРБ.