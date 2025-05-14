Из-за замены теплотрассы в Уфе перекроют улицу

На уфимской теплосети в районе Южного автовокзала на улице Галле выявлена серьезная авария. Сотрудники коммунальных служб обнаружили повреждение магистрального трубопровода, после чего на место оперативно прибыла ремонтная бригада.
Как пояснили в городской администрации, детальный осмотр показал критическое состояние участка теплотрассы длиной 60 метров, требующего полной замены. Для проведения восстановительных работ будет временно ограничено движение по двум полосам дороги в направлении Затона.
Ремонтные работы планируется завершить к 16 мая.
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