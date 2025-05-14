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«Оформить карту российского банка, а потом перепродать ее данные». МВД Беларуси предупредило о преступном бизнесе по оформлению банковских карт

МВД сказало, что передача данных банковской карты — это соучастие в преступлении.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси предупредило, что, на первый взгляд, легкий и безобидный заработок в виде оформления на свое имя карты российского банка, а потом перепродажи ее данных, — незаконен и грозит соучастием в преступлении.

МВД отметило, что в соцсетях снова активизировались преступники, которые хотят купить данные чужих банковских карт для мошеннических схем. Они используют их для вывода денег, полученных незаконным путем. Например, по известной схеме «Алло, мама, я в больнице!» выманивают наличные, через банкомат пополняют ими карту российского банка, а затем обналичивают на территории страны-соседки.

«Таким образом лицо, предоставившее свои реквизиты для этой операции, становится соучастником преступления», — отметили в МВД и предупредили, что в Беларуси запрещено незаконное распространение реквизитов банковских карт, логинов и паролей, с помощью которых возможно получить доступ к счетам либо электронным кошелькам.

Кстати, Следственный комитет Беларуси сообщил, что в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов (все подробности здесь).

Мы писали, что Мининформ вынес предупреждение учредителю белорусского «Первого музыкального канала» (здесь подробнее). А таможня Беларуси изъяла более 2000 сим-карт стран ЕС для мошеннических схем (подробности все здесь).