«Оформить карту российского банка, а потом перепродать ее данные». МВД Беларуси предупредило о преступном бизнесе по оформлению банковских карт

МВД отметило, что в соцсетях снова активизировались преступники, которые хотят купить данные чужих банковских карт для мошеннических схем. Они используют их для вывода денег, полученных незаконным путем. Например, по известной схеме «Алло, мама, я в больнице!» выманивают наличные, через банкомат пополняют ими карту российского банка, а затем обналичивают на территории страны-соседки.