За сутки двое мотоциклистов погибли в авариях на дорогах Красноярского края

Другая трагедия произошла вечером в Ачинске. По версии ведомства, на улице Спортивная 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela начал поворачивать во двор, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент в иномарку врезался 31-летний мужчина на мотоцикле Suzuki.