За сутки двое мотоциклистов погибли в авариях на дорогах Красноярского края

За последние сутки двое мотоциклистов погибли в авариях на дорогах Красноярского края. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в региональном МВД.
Так, в Шарыпове 37-летний водитель Regulmoto, двигаясь по улице Горького с высокой скоростью, не справился с управлением и опрокинулся. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Другая трагедия произошла вечером в Ачинске. По версии ведомства, на улице Спортивная 27-летний водитель автомобиля Mazda Axela начал поворачивать во двор, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент в иномарку врезался 31-летний мужчина на мотоцикле Suzuki.
— В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его пассажир — 31-летняя женщина — госпитализирована с различными травмами, — добавили полицейские.
Сотрудники выяснили, что погибшие не учились в автошколе и ехали без шлемов.