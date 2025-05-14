В Тайшетском районе из-за окурка сгорел двухквартирный дом

В Тайшетском районе произошел бытовой пожар в частном одноэтажном доме. Как установили дознаватели, 58-летний жилец уснул с зажженной сигаретой, и под ним загорелся матрас. Проснувшись от огня, мужчина успел разбудить спутницу, и они вместе покинули горящее здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
Огонь на 50 квадратах ликвидировали восемь пожарных и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет, поделились в ведомстве.
В МЧС напоминают гражданам об опасности курения в постели и рекомендуют всегда использовать пепельницы, полностью гасить сигареты перед сном, а лучше — вовсе отказаться от этой привычки в жилых помещениях. Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы жильцы не проснулись вовремя или пожар произошел ночью, когда все крепко спят.