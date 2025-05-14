Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшетском районе из-за окурка сгорел двухквартирный дом

58-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе произошел бытовой пожар в частном одноэтажном доме. Как установили дознаватели, 58-летний жилец уснул с зажженной сигаретой, и под ним загорелся матрас. Проснувшись от огня, мужчина успел разбудить спутницу, и они вместе покинули горящее здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

Огонь на 50 квадратах ликвидировали восемь пожарных и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет, поделились в ведомстве.

В МЧС напоминают гражданам об опасности курения в постели и рекомендуют всегда использовать пепельницы, полностью гасить сигареты перед сном, а лучше — вовсе отказаться от этой привычки в жилых помещениях. Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы жильцы не проснулись вовремя или пожар произошел ночью, когда все крепко спят.