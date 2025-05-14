В Тайшетском районе из-за окурка сгорел двухквартирный дом

В МЧС напоминают гражданам об опасности курения в постели и рекомендуют всегда использовать пепельницы, полностью гасить сигареты перед сном, а лучше — вовсе отказаться от этой привычки в жилых помещениях. Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы жильцы не проснулись вовремя или пожар произошел ночью, когда все крепко спят.