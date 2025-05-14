В Кишиневе авиадиспетчер покончил с собой на глазах отца: Причиной самоубийства могли стать издевательства со стороны коллег на работе

26-летний авиадиспетчер компании MoldATSA покончил с собой, выбросившись с балкона девятого этажа квартиры в секторе Ботаника.
По данным источников, причиной могли стать проблемы на работе — коллеги якобы подвергали его унижениям и использовали методы психологического давления, схожие с армейскими.
Трагедия произошла на глазах отца молодого человека. Администратор MoldATSA Думитру Вангели подтвердил информацию, но заявил, что пока не располагает подробностями. В квартире нашли его прощальную записку.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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