В Калининградской области возбудили дело о контрабанде

«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 226.1 УК России… Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники, с сокрытием его от таможенного контроля», — говорится в сообщении.