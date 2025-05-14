В Калининградской области возбудили дело о контрабанде

КАЛИНИНГРАД, 14 мая — РИА Новости. В Калининградской области возбуждено уголовное дело против гражданки РФ, которая подозревается в контрабанде высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
«УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 226.1 УК России… Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза высокотехнологичного оборудования радиоэлектронной борьбы, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники, с сокрытием его от таможенного контроля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статья о незаконном перемещении технологий, информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.