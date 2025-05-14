МЧС Казахстана предупреждает: тополиный пух — причина летних пожаров

Пух легко загорается даже от случайной искры — будь то окурок, зажжённая спичка или детская шалость. Особенно опасно, когда огонь быстро распространяется по дворам, тротуарам и придомовым территориям, переходя на автомобили, постройки и жилые здания.
По данным МЧС, ежегодно фиксируются случаи поджога пуха детьми и подростками, которые воспринимают это как «развлечение». Но подобные действия могут обернуться настоящей трагедией, особенно в жаркую и ветреную погоду.
Чтобы избежать происшествий, ведомство настоятельно рекомендует:
— Не игнорировать попытки поджога — пресекать, объяснять, вызывать экстренные службы при необходимости.
— Проводить профилактические беседы с детьми о недопустимости игр с огнём.
— Убирать пух у подъездов, гаражей, магазинов и других строений. При необходимости — смачивать водой, но не сжигать.
— Не курить вблизи сухих участков и не оставлять горящие предметы на земле.
— Избегать разведения открытого огня рядом с зелёными зонами и скоплениями пуха.
Спасатели подчёркивают: загорание тополиного пуха может произойти за секунды, а последствия — оказаться катастрофическими. Ответственность каждого — предотвратить возможный пожар.