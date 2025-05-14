В Уфе стали известны подробности угона попавшей в «пьяное» ДТП машины

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию обратилась 70-летняя женщина с заявлением об угоне ее автомобиля «Лада Веста». Потерпевшая пояснила, что машиной пользуется ее сын, который приехал к ней в гости. Затем к нему наведались знакомые парень с девушкой, они распивали алкоголь. Проснувшись на следующий день, обнаружили отсутствие гостей и машины и поспешили обратиться за помощью в полицию.
Вскоре от сотрудников ГАИ поступила информация, что похищенную иномарку с повреждениями обнаружили на одной из улиц города. Мужчина за рулем угнанного авто совершил столкновение с припаркованной пожарной машиной «Урал». В автомобиле находились его 36-летняя подруга вместе со своими несовершеннолетними детьми, 10 и 11 лет. Детей госпитализировали с травмами.
На 37-летнего ранее судимого уфимца собрали административный материал по нескольким статьям, в том числе за вождение без прав, нетрезвое вождение, непристегнутый ремень. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем». Сейчас ведутся все необходимые следственные действия. Автомобиль поместили на спецстоянку.