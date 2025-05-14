В Уфе стали известны подробности угона попавшей в «пьяное» ДТП машины

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию обратилась 70-летняя женщина с заявлением об угоне ее автомобиля «Лада Веста». Потерпевшая пояснила, что машиной пользуется ее сын, который приехал к ней в гости. Затем к нему наведались знакомые парень с девушкой, они распивали алкоголь. Проснувшись на следующий день, обнаружили отсутствие гостей и машины и поспешили обратиться за помощью в полицию.