В Забайкалье прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС для борьбы с пожарами

В Забайкальский край прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС для усиления борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в МЧС края. Решение о переброске дополнительных сил принято по поручению министра МЧС Александра Куренкова в связи с обострением пожарной обстановки в регионе.
— Сегодня на боевое дежурство заступил самолет Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Самолет-амфибия способен сбросить на очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости, — поделились в ведомстве.
Особенность Бе-200ЧС — возможность заправки как из пожарных цистерн, так и непосредственно из водоемов, включая озеро Кенон. Прибытие четвертого воздушного судна позволит усилить защиту населенных пунктов от угрозы лесных пожаров. Специалисты МЧС продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на новые очаги возгораний.