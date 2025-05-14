В Забайкалье прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС для борьбы с пожарами

В Забайкальский край прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС для усиления борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в МЧС края. Решение о переброске дополнительных сил принято по поручению министра МЧС Александра Куренкова в связи с обострением пожарной обстановки в регионе.