В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву

«Михеева О. А. обратилась в суд с иском, указав, решение общего собрания о ее увольнении было принято по мотивам неуведомления Михеевой О. А. представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. Под конфликтом интересов подразумевается факт осуществления трудовой функции Гусевым Д. А. (братом Михеевой О. А.) в должности управляющего директора Научно-образовательного центра мирового уровня “Инженерия будущего”, с которым истец не согласен, поскольку никакого конфликта интересов он не допускал, дисциплинарного проступка не совершал. Кроме того, между гендиректором АНО “ИРР” и управляющим директором НОЦа отсутствовала непосредственная подчиненность и подконтрольность одного лица другому», — сообщает пресс-служба суда.