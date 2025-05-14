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Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с 10-летним мальчиком в Иркутске

В СУ СКР по региону проводится проверка.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации о применении насилия в отношении 10-летнего ребенка в Иркутске. В соцмедиа сообщается об агрессивном поведении мужчины в отношении группы подростков на спортивной площадке. Одному школьнику потребовалась медицинская помощь, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственные органы СК России по Иркутской области по данному факту организовали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.