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Водителю кроссовера дали 15 суток ареста за массовое ДТП по пьяни в Иркутске

Автомобилист протаранил припаркованные автомобили в районе жилого дома.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Иркутске мировой суд назначил административный арест на 15 суток водителю кроссовера Jetour, который в нетрезвом виде протаранил четыре автомобиля. Авария произошла вечером 13 мая на улице Розы Люксембург у дома 118/1, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

За рулем кроссовера находился нетрезвый 40-летний мужчина, который из Мегета приехал к товарищу в Иркутск. Нетрезвого водителя задержали на месте сотрудники патрульно-постовой службы. Освидетельствование показало, что он был пьян.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушителя четыре административных материала, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машину отправили на штрафстоянку. Один из протоколов был рассмотрен мировым судом. По его решению нарушителю назначен арест на 15 суток.