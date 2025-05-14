Водителю кроссовера дали 15 суток ареста за массовое ДТП по пьяни в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушителя четыре административных материала, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машину отправили на штрафстоянку. Один из протоколов был рассмотрен мировым судом. По его решению нарушителю назначен арест на 15 суток.