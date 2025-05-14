Водителю кроссовера дали 15 суток ареста за массовое ДТП по пьяни в Иркутске

В Иркутске мировой суд назначил административный арест на 15 суток водителю кроссовера Jetour, который в нетрезвом виде протаранил четыре автомобиля. Авария произошла вечером 13 мая на улице Розы Люксембург у дома 118/1, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
За рулем кроссовера находился нетрезвый 40-летний мужчина, который из Мегета приехал к товарищу в Иркутск. Нетрезвого водителя задержали на месте сотрудники патрульно-постовой службы. Освидетельствование показало, что он был пьян.
Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушителя четыре административных материала, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машину отправили на штрафстоянку. Один из протоколов был рассмотрен мировым судом. По его решению нарушителю назначен арест на 15 суток.