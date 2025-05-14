«Заработал 200 рублей, а потерял 10 тысяч». Правоохранители Минска рассказали о мошеннической схеме в TikTok

Но потом для продвижения ему стали попадаться дорогостоящие товары. Мужчина зачислил в свой аккаунт крупную сумму. После того как он решил прекратить сотрудничество и вывести вложенные деньги, сделать это для него стало невозможным. Общая сумма его ущерба составила более 10 000 рублей.