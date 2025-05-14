«Заработал 200 рублей, а потерял 10 тысяч». Правоохранители Минска рассказали о мошеннической схеме в TikTok

О мошеннической схеме «подработки» в TikTok, которая опустошает кошельки белорусов, рассказали в Первомайском РУВД Минска. Туда обратился 46-летний минчанин, который соблазнился на подработку, связанную с продвижением товаров на торговой площадке, интегрированной в платформу этой популярной соцсети.
Особенность подработки была в том, что на счету в аккаунте должна находиться сумма, которая превышает стоимость продвигаемого товара.
Сначала все шло хорошо, мужчина прошел регистрацию, создал личный кабинет, месяц пополнял свой счет, выполнял задания и вывел заработок — около 200 рублей.
Но потом для продвижения ему стали попадаться дорогостоящие товары. Мужчина зачислил в свой аккаунт крупную сумму. После того как он решил прекратить сотрудничество и вывести вложенные деньги, сделать это для него стало невозможным. Общая сумма его ущерба составила более 10 000 рублей.
Дело о мошенничестве возбудили, но напомнили, что не стоит верить обещаниям легкого заработка в интернете.
«Прежде чем вкладывать деньги в какие бы то ни было проекты, следует проверить достоверность предложения поиском в браузере или по телефонам организаций, размещенным на их официальных сайтах», — отметили в Первомайском РУВД.
Кстати, МВД Беларуси предупредило о преступном бизнесе по оформлению банковских карт: «Оформить карту российского банка, а потом перепродать ее данные» (все подробности здесь).
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