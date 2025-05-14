В Башкирии спустя 12 дней водолазы нашли тело пропавшего рыбака

Водолазы обнаружили тело рыбака в реке Белой в Ишимбайском районе Башкирии. Мужчина, 1957 года рождения, числился пропавшим без вести со 2 мая. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, житель Ишимбая отправился на рыбалку на велосипеде и домой не вернулся.