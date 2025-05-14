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В Башкирии спустя 12 дней водолазы нашли тело пропавшего рыбака

Водолазы обнаружили тело рыбака в реке Белой в Ишимбайском районе Башкирии. Мужчина, 1957 года рождения, числился пропавшим без вести со 2 мая. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, житель Ишимбая отправился на рыбалку на велосипеде и домой не вернулся.

Источник: ГК РБ по ЧС

Беспокоиться родственники начали на следующий день. Брат пропавшего самостоятельно начал поиски и вечером 3 мая нашёл велосипед на берегу реки в районе предполагаемого места рыбалки. Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы.

К поисковым работам были привлечены спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции, а также местные жители. В результате поисковых мероприятий сегодня тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства происшествия уточняются.