В Башкирии спустя 12 дней водолазы нашли тело пропавшего рыбака

Беспокоиться родственники начали на следующий день. Брат пропавшего самостоятельно начал поиски и вечером 3 мая нашёл велосипед на берегу реки в районе предполагаемого места рыбалки. Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы.
К поисковым работам были привлечены спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции, а также местные жители. В результате поисковых мероприятий сегодня тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства происшествия уточняются.