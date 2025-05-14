Сибирячка стала фигуранткой дела после убийства ее мужем пасынка

«По версии следствия, женщина знала, что ее муж систематически бьет пасынка, но не сообщала об этом в полицию и органы профилактики. В результате преступного бездействия мужчина убил мальчика», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что женщине предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Известно, что смерть двухлетнего малыша констатировали врачи скорой помощи в частном доме в поселке Муромцево, куда приехали на вызов 11 марта. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Мужчине было предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Красноярском крае этой весной. Местная женщина зверски убила своих троих детей. В живых остался один ребенок, который в этот момент находился в школе. Силовики задержали также отца детей. Во время допроса сибирячка вела себя очень странно и говорила на отвлеченные темы. На суде женщина признала вину, ее допросят психиатры. Она арестована на 2 месяца.