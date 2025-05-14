Сибирячка стала фигуранткой дела после убийства ее мужем пасынка

Напомним, жуткая трагедия произошла в Красноярском крае этой весной. Местная женщина зверски убила своих троих детей. В живых остался один ребенок, который в этот момент находился в школе. Силовики задержали также отца детей. Во время допроса сибирячка вела себя очень странно и говорила на отвлеченные темы. На суде женщина признала вину, ее допросят психиатры. Она арестована на 2 месяца.