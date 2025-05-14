Женщина погибла в Нижегородской области, попав под грузовой поезд

Предварительно установлено, что погибшая пересекала железнодорожные пути там, где это запрещено. Механизатор локомотива применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В настоящее время проводится доследственная проверка с целью выяснения всех деталей случившегося.
В официальном сообщении говорится, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Следственные органы занимаются установлением всех обстоятельств, приведших к трагедии.