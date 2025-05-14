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Женщина погибла в Нижегородской области, попав под грузовой поезд

Согласно информации от пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 14 мая на станции Линда женщина попала под колеса грузового состава.

Предварительно установлено, что погибшая пересекала железнодорожные пути там, где это запрещено. Механизатор локомотива применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В настоящее время проводится доследственная проверка с целью выяснения всех деталей случившегося.

В официальном сообщении говорится, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Следственные органы занимаются установлением всех обстоятельств, приведших к трагедии.