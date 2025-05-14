Нетрезвый водитель из Мегета получил 15 суток ареста за массовое ДТП в Иркутске

40-летний житель поселка Мегет проведет 15 суток под арестом за пьяное вождение и повреждение четырех автомобилей в Иркутске. Как сообщала ранее КП-Иркутск со ссылкой на ГУ МВД региона, произошло все вечером 13 мая в Ленинском округе Иркутска. Мужчина на кроссовере Jetour протаранил припаркованные авто.
— Инспекторы провели процедуру освидетельствования, которая подтвердила наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Сам он пояснил, что прибыл в Иркутск из поселка Мегет к товарищу, с которым распивал спиртное, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Всего на сибиряка составили четыре административных протокола. Его машину отправили на штрафстоянку. Мировой суд уже рассмотрел одно из правонарушений и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Остальные материалы, по всей видимости, находятся в производстве, что может повлечь дополнительные санкции для лихача.