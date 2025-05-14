Нетрезвый водитель из Мегета получил 15 суток ареста за массовое ДТП в Иркутске

Всего на сибиряка составили четыре административных протокола. Его машину отправили на штрафстоянку. Мировой суд уже рассмотрел одно из правонарушений и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Остальные материалы, по всей видимости, находятся в производстве, что может повлечь дополнительные санкции для лихача.