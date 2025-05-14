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В Уфе из-за сработавшей сигнализации эвакуировали ТЦ «Мир»

В Уфе из торгового центра эвакуировали посетителей и сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском торговом центре «Мир» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, из-за паров во время готовки еды на четвертом этаже ТЦ сработал детектор. Из-за сработавшей сигнализации комплекс был эвакуирован.

— Посетителей и персонал ТЦ вывели на улицу. После осмотра центр продолжил свою работу. Силам пожарных был дан отбой, — добавили в МЧС.

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