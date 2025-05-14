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В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

На территории Большого порта Санкт-Петербурга сотрудники Балтийской таможни и МВД пресекли попытку ввоза свыше 61 кг кокаина, спрятанного в контейнере с бананами из Латинской Америки. Рыночная стоимость изъятого наркотика оценивается более чем в 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли попытку контрабанды крупной партии кокаина. Как сообщает пресс-служба ФТС, при досмотре судна, прибывшего из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург, обнаружено свыше 61 кг запрещённого вещества, спрятанного в тайнике контейнера с бананами.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятого наркотика превышает 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.