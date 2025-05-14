В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

На территории Большого порта Санкт-Петербурга сотрудники Балтийской таможни и МВД пресекли попытку ввоза свыше 61 кг кокаина, спрятанного в контейнере с бананами из Латинской Америки. Рыночная стоимость изъятого наркотика оценивается более чем в 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.