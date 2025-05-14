В порту Санкт-Петербурга задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России пресекли попытку контрабанды крупной партии кокаина. Как сообщает пресс-служба ФТС, при досмотре судна, прибывшего из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург, обнаружено свыше 61 кг запрещённого вещества, спрятанного в тайнике контейнера с бананами.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является кокаином. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятого наркотика превышает 500 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.