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В Самаре начнут судить экс-главу регионального МЧС Олега Бойко

В суде рассмотрят уголовное дело о взятках экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начнут рассматривать уголовное дело о даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Перед судом предстанет сам экс-глава службы и семь его предполагаемых сообщников. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

Приговоры вынесут Игорю Дахно, Алексею Мамыкину, Дмитрию Зинину, Антону Палушкину и Евгению Луговому, Елене Тютюнник и Наталье Фроловской. А 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Яна Гущина признали виновным в даче взяток и лишили свободы на шесть лет.

Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы — более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности.

Бойко находится под стражей с декабря 2023 года. Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд. Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко.