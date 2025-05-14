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В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил 24-летнего мотоциклиста

В городе Тольятти произошло ДТП с иномаркой и мотоциклом.

В городе Тольятти произошло ДТП с иномаркой и мотоциклом. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

В Тольятти вечером 13 мая мужчина за рулем Hyundai Solaris не устпупил дорогу мотоциклисту и сбил его. Все произошло на улице Железнодорожной около дома № 38.

В итоге водителя мотоцикла доставили в медучреждение.

Ранее мы писали еще об одном мотоцикле, водитель которого пострадала в результате неприятной аварии.

Также, под Тольятти недавно случилось страшное ДТП, в котором погиб человек.

Больше о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».