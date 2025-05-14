Следствие ходатайствует об аресте главы Минпромторга НСО Андрея Гончарова

Следователи будут ходатайствовать об аресте министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 14 мая со ссылкой на прокуратуру региона сообщает агентство «Интерфакс».