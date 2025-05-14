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Следствие ходатайствует об аресте главы Минпромторга НСО Андрея Гончарова

Меру пресечения обвинённому в превышении полномочий министру изберут в четверг, 15 мая.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Следователи будут ходатайствовать об аресте министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 14 мая со ссылкой на прокуратуру региона сообщает агентство «Интерфакс».

Как сообщается, заседание по избранию меры пресечения министру и ещё двум фигурантам дела, обвинённым в мошенничестве, пройдёт в Центральном районном суде в четверг.

«Все три ходатайства — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении главы регионального Минпромторга стало известно 13 мая.

По версии следствия, в период с мая 2023-го по январь 2024 года чиновник уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей.

В свою очередь, в отношении руководителей ООО возбуждено дело о мошенничестве.

Добавим, что в декабре прошлого года были арестованы двое сотрудников возглавляемого Гончаровым ведомства: начальник отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Юрий Воробьёв и начальник управления экономики и финансов Минпромторга Наталья Зырянова.

Их подозревают в предоставлении инсайдерской информации о готовящихся госзакупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.