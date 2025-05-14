Следствие ходатайствует об аресте главы Минпромторга НСО Андрея Гончарова

Следователи будут ходатайствовать об аресте министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 14 мая со ссылкой на прокуратуру региона сообщает агентство «Интерфакс».
Как сообщается, заседание по избранию меры пресечения министру и ещё двум фигурантам дела, обвинённым в мошенничестве, пройдёт в Центральном районном суде в четверг.
«Все три ходатайства — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.
Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении главы регионального Минпромторга стало известно 13 мая.
По версии следствия, в период с мая 2023-го по январь 2024 года чиновник уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей.
В свою очередь, в отношении руководителей ООО возбуждено дело о мошенничестве.
Добавим, что в декабре прошлого года были арестованы двое сотрудников возглавляемого Гончаровым ведомства: начальник отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Юрий Воробьёв и начальник управления экономики и финансов Минпромторга Наталья Зырянова.
Их подозревают в предоставлении инсайдерской информации о готовящихся госзакупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.