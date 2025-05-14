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В Челябинской области с 15 мая отменяют особый противопожарный режим

В Челябинской области с 15 мая отменяют особый противопожарный режим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление регионального правительства подписано 13 мая, опубликовано 14-го.

«Отменить с 15 мая 2025 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», — говорится в документе.

Решение аргументируется стабилизацией пожарной обстановки.

Напомним, ОПР был введен с 25 апреля. Его цель — обеспечить сохранность природных комплексов и предупредить распространение лесных и ландшафтных пожаров. В этот период запрещалось разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение других пожароопасных работ.