В Челябинской области с 15 мая отменяют особый противопожарный режим

Напомним, ОПР был введен с 25 апреля. Его цель — обеспечить сохранность природных комплексов и предупредить распространение лесных и ландшафтных пожаров. В этот период запрещалось разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение других пожароопасных работ.