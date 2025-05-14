Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС, которые, по оценкам адвокатов истца, содержат информацию, имеющую общественное значение. Обмен сообщениями происходил в 2021 году, контракты по ним заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения якобы были «по ошибке уничтожены», поэтому не могут быть преданы гласности.