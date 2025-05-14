Полицейские из Петербурга нашли на судне из Эквадора более 60 кг наркотиков

По словам госпожи Волк, в ходе досмотра одного из контейнеров правоохранители нашли тайники, где находились 50 брикетов с «порошком». Один из свертков направили на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше 1 кг кокаина.
Остальные брикеты также будут исследованы специалистами. Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают лиц, причастных к контрабанде.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 229.1 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ). Согласно данным ФТС, стоимость привезенной в Петербург партии превышает 500 млн рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двум петербуржцам грозит срок за 64 куста конопли и 25 кг урожая. Они выращивали каннабис в нескольких жилых помещениях.