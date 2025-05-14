«Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники». Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении замначальника Белорусской железной дороги за взятку, которую он получил от руководителя коммерческой организации.
В качестве взятки фигурируют сертификаты на приобретение бытовой техники в сумме 5,5 тысяч рублей. За это ответственный работник БЖД должен был оказать содействие в проведении техиспытаний и конкурсных процедур при закупке рельсов, а также обеспечить своевременную оплату товаров.
Поскольку должность обвиняемого входит в кадровый реестр Совета Министров Беларуси, то его действия квалифицированы как получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, отметили в Генпрокуратуре.
Подозреваемый до суда находится под стражей.
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