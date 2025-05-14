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«Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники». Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД

Генпрокуратура: один из руководителей БЖД под стражей из-за взятки и ждет суда.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении замначальника Белорусской железной дороги за взятку, которую он получил от руководителя коммерческой организации.

В качестве взятки фигурируют сертификаты на приобретение бытовой техники в сумме 5,5 тысяч рублей. За это ответственный работник БЖД должен был оказать содействие в проведении техиспытаний и конкурсных процедур при закупке рельсов, а также обеспечить своевременную оплату товаров.

Поскольку должность обвиняемого входит в кадровый реестр Совета Министров Беларуси, то его действия квалифицированы как получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, отметили в Генпрокуратуре.

Подозреваемый до суда находится под стражей.

Кстати, правоохранители Минска рассказали о мошеннической схеме в TikTok: «Заработал 200 рублей, а потерял 10 тысяч» (здесь подробнее).

Мы писали, что МВД Беларуси предупредило о преступном бизнесе по оформлению банковских карт: «Оформить карту российского банка, а потом перепродать ее данные» (все подробности здесь).