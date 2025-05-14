«Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники». Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД

В качестве взятки фигурируют сертификаты на приобретение бытовой техники в сумме 5,5 тысяч рублей. За это ответственный работник БЖД должен был оказать содействие в проведении техиспытаний и конкурсных процедур при закупке рельсов, а также обеспечить своевременную оплату товаров.