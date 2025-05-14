Число пострадавших в массовой аварии в центре Волгограда выросло до 3

Первоначально в ГУ МВД по региону сообщили о том, что медицинская помощь потребовалась двум пассажирам УАЗа. В облздраве уточнили, что в больницу СМП № 25 доставлены трое пострадавших мужчин с различными травмами. Сейчас они проходят обследование.