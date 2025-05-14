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Число пострадавших в массовой аварии в центре Волгограда выросло до 3

В комитете здравоохранения уточнили, сколько человек попали в медучреждение после аварии напротив «Волгоград Арены».

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Во вторник, 14 мая, около 9.30 автомобили «УАЗ», «Фольксваген Поло» и «Лада Веста» столкнулись напротив строения № 59 м по пр-ту Ленина.

Первоначально в ГУ МВД по региону сообщили о том, что медицинская помощь потребовалась двум пассажирам УАЗа. В облздраве уточнили, что в больницу СМП № 25 доставлены трое пострадавших мужчин с различными травмами. Сейчас они проходят обследование.

Напомним, момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. От удара «буханка» перевернулась и загорелась. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар потушили в 9.41.