В Хабаровске начали проверку после обрушения пристройки к жилому дому

Информация о разрушенном строении рядом с жилым домом в Хабаровске вызвала общественный резонанс. Люди обратили внимание на проблему через соцсети, и теперь этим занялись следователи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
14 мая пользователи соцсетей сообщили об обрушении заброшенной пристройки на улице Автобусной. К счастью, никто не пострадал. После публикации региональный следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, речь может идти о халатности со стороны ответственных лиц. Проверку проводит отдел СК по Индустриальному району.
«Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия в целях установления обстоятельств случившегося, дается оценка действиям уполномоченных лиц, по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.