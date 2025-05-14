В Воронеже такси влетело в грузовик

Примерно в 12.30, по предварительным данным дорожной полиции, 38-летний водитель Kia K5, следовавший со стороны ул. Матросова в направлении Тепличной, не выдержал безопасную дистанцию до впереди следующего транспортного средства и врезался в грузовик Shacman.