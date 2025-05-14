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В Воронеже такси влетело в грузовик

4-летний мальчик и 33-летняя женщина пострадали в столкновении такси с грузовиком.

Источник: ГАИ Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими, которая произошла днем 13 мая на проспекте Патриотов, 44 г.

Примерно в 12.30, по предварительным данным дорожной полиции, 38-летний водитель Kia K5, следовавший со стороны ул. Матросова в направлении Тепличной, не выдержал безопасную дистанцию до впереди следующего транспортного средства и врезался в грузовик Shacman.

В результате ДТП пассажиры такси — 4-летний мальчик и 33-летняя женщина — получили травмы, их доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.