В Воронеже такси влетело в грузовик

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшими, которая произошла днем 13 мая на проспекте Патриотов, 44 г.
Примерно в 12.30, по предварительным данным дорожной полиции, 38-летний водитель Kia K5, следовавший со стороны ул. Матросова в направлении Тепличной, не выдержал безопасную дистанцию до впереди следующего транспортного средства и врезался в грузовик Shacman.
В результате ДТП пассажиры такси — 4-летний мальчик и 33-летняя женщина — получили травмы, их доставили в больницу.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.